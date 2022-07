Reinfección por COVID-19 podría aumentar riesgo de complicaciones

Enfermar repetidamente por COVID-19 parece aumentar las probabilidades de que una persona se enfrente a nuevos y a veces duraderos problemas de salud tras su infección, según el primer estudio sobre los riesgos para la salud de la reinfección.

El estudio, que se basa en los registros sanitarios de más de 5,6 millones de personas tratadas en el Sistema de Salud de la Administración de Veteranos, descubrió que, en comparación con los que tenían una sola infección por COVID-19, los que tenían dos o más infecciones documentadas tenían más del doble de riesgo de morir y el triple de riesgo de ser hospitalizados en los seis meses siguientes a su última infección. También tenían un mayor riesgo de sufrir problemas pulmonares y cardíacos, fatiga, trastornos digestivos y renales, diabetes y problemas neurológicos.

Los resultados se producen en un momento en que una nueva oleada de variantes de coronavirus, en particular la subvariante BA.5 de ómicron, se ha vuelto la dominante en Estados Unidos y Europa, provocando un nuevo aumento de casos y hospitalizaciones. La subvariante BA.5 causó cerca del 54% de los casos en todo el país la semana pasada, duplicando su cuota de transmisión de covid-19 en las dos últimas semanas, según los datos publicados este martes por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

La subvariante BA.5 presenta mutaciones clave que le ayudan a evadir los anticuerpos generados tanto por las vacunas como por la infección previa, lo que deja a muchas personas vulnerables a la reinfección.

El Dr. Ziyad Al-Aly, epidemiólogo clínico de la Universidad de Washington en Saint Louis, dirigió la investigación, que se publicó como preimpresión antes de la revisión por pares. Al-Aly relata que se decidió a hacerlo tras observar que las reinfecciones eran cada vez más frecuentes entre sus propios pacientes.

«Si me preguntaran por la reinfección hace un año y medio, les diría que tal vez tuviera un paciente aquí o allá, pero que era muy, muy raro», dijo Al-Aly. Sin embargo, eso ya no es cierto.

«Así que nos planteamos una sencilla pregunta: si ya te infectaste por covid y ahora estás en tu segunda infección, ¿realmente añade riesgo? Y la respuesta sencilla es que sí».

Cálculo de los riesgos por reinfecciones

Al-Aly y su equipo compararon los registros sanitarios de más de 250 mil personas que habían dado positivo al COVID-19 una vez con los registros de otras 38 mil que tenían dos o más infecciones por COVID-19 documentadas en sus historiales médicos. Como grupo de control se utilizaron más de 5,3 millones de personas sin registro de infección por COVID-19.

Entre las personas con reinfecciones, 36 mil tenían dos infecciones por covid-19, aproximadamente 2 mil 200 habían contraído COVID-19 tres veces y 246 se habían infectado cuatro veces.

Los nuevos diagnósticos más comunes tras las reinfecciones incluían dolor en el pecho, ritmos cardíacos anormales, ataques cardíacos, inflamación del músculo cardíaco o del pericardio (una membrana similar a un saco que rodea al corazón), insuficiencia cardíaca y coágulos sanguíneos. Entre los problemas pulmonares más comunes se encontraban la falta de aliento, la escasez de oxígeno en la sangre, la enfermedad pulmonar y la acumulación de líquido alrededor de los pulmones, dijo Al-Aly.

El estudio descubrió que el riesgo de sufrir un nuevo problema de salud era mayor en el momento de la reinfección por covid-19, pero también persistía durante al menos seis meses. El aumento del riesgo estaba presente tanto si se había vacunado como si no, y era gradual, es decir, aumentaba con cada infección posterior.

Al-Aly dijo que eso no es lo que la gente piensa realmente que ocurrirá cuando se contagia de covid por segunda o tercera vez.

«Existe la idea de que si has tenido covid antes, tu sistema inmunológico está entrenado para reconocerlo y está más equipado para combatirlo, y si te vuelves a contagiar, quizá no te afecte tanto, pero eso no es realmente cierto», dijo.

Al-Aly dijo que eso no significa que no haya personas que hayan tenido covid y estén bien; hay muchas. Más bien, lo que muestra su estudio es que cada infección conlleva un nuevo riesgo, y ese riesgo se acumula con el tiempo, dijo.

Incluso si una persona tiene la mitad de riesgo de desarrollar problemas de salud duraderos durante una segunda infección que durante la primera, dijo, sigue teniendo un 50% más de riesgo de problemas que alguien que no se enfermó de covid-19 por segunda vez.

El estudio tiene algunas limitaciones importantes. Al-Aly afirma que es más frecuente que se produzcan reinfecciones entre personas que ya tienen riesgos debido a su edad o a su estado de salud. Eso demuestra que la reinfección puede no ser aleatoria, y podría ser que los riesgos para la salud relacionados con las reinfecciones tampoco lo sean.

«Es posible que los individuos más enfermos o las personas con disfunción inmunológica tengan un mayor riesgo de reinfección y de resultados de salud adversos después de la reinfección», dijo Al-Aly.

El doctor no estaba interesado en tratar de aislar los efectos puros de la reinfección, sino que quería entender cómo afectan las infecciones repetidas a las personas que las contraen.

«La pregunta más relevante para la vida de las personas es: si te reinfectas, ¿aumenta el riesgo de complicaciones agudas y de covid prolongado, y la respuesta es un claro sí y sí», dijo.

El estudio es observacional, lo que significa que no puede utilizarse para determinar una relación de causa y efecto.

Al-Aly afirma que los investigadores observaron estos mayores riesgos incluso después de ponderar los datos para tener en cuenta los efectos de la edad, el sexo, el uso de medicamentos y la salud subyacente de la persona antes de enfermar por covid-19.

El covid-19 sigue sorprendiendo

Los expertos que no participaron en la investigación dicen que es convincente.

«Creo que mucha gente tiene la idea de que, si ya sobrevivió a la primera infección, la segunda vez estará bien. No debería haber ningún problema'», dijo el Dr. Daniel Griffin, instructor de medicina clínica en la Universidad de Columbia.

«La sabiduría popular, cierto, es que las reinfecciones son leves, nada de lo que preocuparse, nada que ver aquí», dijo Griffin sobre el estudio en el podcast «This Week in Virology». Pero eso no se está confirmando, dijo.

No es así como se supone que funciona. Incluso cuando los virus cambian de forma, como ocurre con la gripe, nuestro sistema inmunológico suele conservar la memoria de cómo reconocer y combatir una parte de ellos. Puede que sigan enfermando, pero la idea es que nuestra inmunidad previa está ahí para montar algún tipo de defensa y evitarnos daños graves.

Con los coronavirus, y especialmente con el coronavirus SARS-CoV-2, los golpes siguen llegando.

«Un año después, puedes volver a infectarte con el mismo coronavirus por segunda vez. No está claro que esa segunda infección pueda ser más leve, porque los coronavirus tienen intrínsecamente la capacidad de interferir con la inmunidad de por vida», dijo Griffin a CNN.

Griffin dice que ha visto reinfecciones de covid-19 en ambos sentidos. A veces, la segunda o tercera es más leve para sus pacientes, pero otras veces no.

¿Cómo se compara esto con otras infecciones respiratorias?

Al principio de la pandemia, la gente se enfermaba por covid y pasaban tres meses en los que estaban bastante protegidos, dijo. Pero ahora, esas reinfecciones son más frecuentes, sin duda debido a los rápidos cambios del virus. Dice que ha registrado a algunas personas que se han infectado cuatro veces en los últimos dos años.

«Realmente no registramos mucho de eso con la gripe», dijo Griffin.

En cuanto a lo que la gente debería hacer ahora con respecto a este riesgo, el Dr. Michael Osterholm, que dirige el Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, dice que los estadounidenses ya no quieren saber más de la pandemia, sin embargo, esto no significa que la pandemia ya no continúe.

Osterholm dijo que tiene tres amigos cercanos que recientemente fueron a un restaurante por primera vez desde que comenzó la pandemia. Todos ellos dieron positivo en las 72 horas siguientes a esa visita al restaurante.

Si tienes un riesgo mayor de enfermarte o simplemente quieres evitar enfermarte, es un buen momento para usar una mascarilla N95 en lugares públicos, dice.

«La gente no quiere oírlo, pero es la realidad. Estamos registrando este resurgimiento y cada vez hay más fallos en las vacunas. Está claro que es una gran preocupación», afirma.