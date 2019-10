Este es el plazo fijado para reparaciones del libramiento de Chimaltenango

Luego de un nuevo derrumbe que dejó bloqueado el Libramiento de Chimaltenango, el Ministerio de Comunicaciones dio de plazo al 30 de noviembre para que la empresa constructora repare y habilite el paso o no recibirá la obra.

El jefe de dicha cartera, José Luis Benito, detalló que el 29 de marzo de este año, Conasa solicitó la integración de la Junta de Recepción de la obra, pero no fue integrada y hasta el 15 de noviembre que se hará una verificación in situ. De no ser satisfactoria, podría pedirse la ejecución de una de las fianzas.

La empresa, a través de un comunicado, indicó que se continúan los trabajos de mitigación y maquinaria en el lugar, y el paso será habilitado, pero continuarán con el horario restringido de 6 de la mañana a 6 de la tarde.

