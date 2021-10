Reportan fallas en Whatsapp, Facebook e Instagram

El sitio de seguimiento de interrupciones Down Detector registró decenas de miles de informes para cada uno de los servicios. El propio sitio de Facebook no se cargaba en absoluto durante aproximadamente una hora el lunes; Instagram y WhatsApp eran accesibles, pero no podían cargar contenido nuevo ni enviar mensajes.

El motivo de la interrupción no quedó claro de inmediato. Un portavoz de la compañía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por CNN.