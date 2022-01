Reportan víctimas mortales por erupción de volcán en Tonga

Un día después de la erupción del volcán Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai, se confirma que el incidente sí dejó víctimas.

La Policía de Perú informó en sus redes sociales que dos personas murieron por el fuerte oleaje en la costa norte del país.

Se trata de dos mujeres, tía y sobrina, de 23 y 46 años, que fueron arrastradas por las corrientes cuando se conducían en vehículo.

La fuerte erupción provocó alarmas de tsunami en Australia, Estados Unidos, Guatemala y varios países.

En Chile las autoridades se vieron obligadas a evacuar regiones de Arica y Parinacota, Atacama y Coquimbo, entre otras.

Reportes cercanos a la isla de Tonga han descrito el paisaje en ese lugar como uno «lunar». El polvo ha contaminado fuentes de agua, entre otros daños significantes, indicó la Primer Ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern.

ALERT: Volcanic eruptions from #Tonga's Hunga Tonga-Hunga Ha'apai volcano triggered tsunami waves & flooding. @USAID disaster experts in the region & in Washington, DC are monitoring & are in touch with our partners on the ground. We stand ready to respond if needed.

