Repudio en Londres a mensajes racistas contra futbolistas de Inglaterra

Los mensajes discriminatorios y racistas que recibieron algunos futbolistas de la selección de Inglaterra luego de la derrota en la final de la Eurocopa 2020 frente a Italia, en tanda de penales, recibieron un repudio generalizado en las últimas horas.

El propio primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, condenó este lunes los mensajes racistas en las redes sociales dirigidos a algunos de los jugadores de Inglaterra tras la final perdida.

«Este equipo de Inglaterra merece ser elogiado como héroes, no abusado racialmente en las redes sociales», escribió Johnson en Twitter.

This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media.

Those responsible for this appalling abuse should be ashamed of themselves.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 12, 2021