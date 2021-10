Rescate de dos niñas, una de ellas embarazada, genera indignación en el país

Este domingo, una menor de tan solo once años, fue rescata junto a su hermana de cuatro años. Lo que ha generado mayor indignación es que la menor de once años, tiene cuatro meses de gestación. Por ahora no han dado mayores detalles sobre sus familiares.

El rescate de dos niñas de 11 y 4 años, generó indignación en el país durante este fin de semana, principalmente en redes sociales.

Particulares y organizaciones se pronunciaron.

La Procuraduría General de la Nación, informó que en un trabajo conjunto con el Ministerio Público, llevaron a cabo el rescate de una niña de once años, quien está embarazada. Según dijeron, tiene cuatro meses de gestación.

Con la menor embarazada, también fue rescatada su hermana que tiene tan solo cuatro años de edad. El hecho ocurrió en una vivienda en la Colonia la Brigada, zona 7 de Mixco. Sin embargo, hasta ahora no se ha detallado quienes son los padres o familiares con quienes estaban.

Según el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, entre enero y agosto del 2021 se han registrado más de 47 mil nacimientos de madres de entre 10 y 19 años de edad.

De esa cifra, 46 mil 499 corresponden a madres de entre 15 y 19 años. Mientras que 1,271 a madres entre los 10 y 14 años.