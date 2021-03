Residente muere tras incendio en asilo de ancianos ubicado en Nueva York

Un residente murió, varios bomberos resultaron heridos y uno sigue desaparecido, luego de que un asilo de ancianos en las afueras de la ciudad de Nueva York se quemó hasta los cimientos.

Los bomberos lucharon hasta la madrugada del martes para contener un incendio en una instalación de vida asistida en Spring Valley, a 40 kilómetros al norte de Manhattan. Imágenes de video impactantes mostraron el edificio completamente consumido por las llamas.

Never seen anything like this, fire raging building totally destroyed. pic.twitter.com/VnAMicMgxJ — Mark Kennedy (@RealMarkKennedy) March 23, 2021

🇺🇸 — DEVELOPING: Large fire on Lafayette St in Spring Valley, NY. Fire Department and Hatzolah are on scene with reports of trapped people inside. pic.twitter.com/Ei1jsz5qeI — Belaaz (@TheBelaaz) March 23, 2021

El hogar de ancianos comenzó a colapsar cuando el fuego arrasó su interior, con su dramática implosión capturada en video.

Nursing home building collapses in Monsey, NY after raging fire completely destroys it. pic.twitter.com/uwN0hc6uJb — Mark Kennedy (@RealMarkKennedy) March 23, 2021

The brothers in Rockland County have been battling this Nursing Home fire in Spring Valley. Maydays were transmitted. We hope all are OK. pic.twitter.com/2uzOwb5RIm — NYCFireWire (@NYCFireWire) March 23, 2021

Un residente del asilo murió después de ser sacado del incendio, y los esfuerzos para rescatar a otros continuaron hasta el amanecer, informó WCBS. Según los informes, los lugareños se apresuraron al edificio en llamas para rescatar a los ancianos varados en el interior, algunos de ellos fueron trasladados físicamente desde su casa en llamas.

Dos bomberos resultaron heridos y trasladados al hospital, y uno sufrió un ataque cardíaco, según los informes. WCBS informó de la desaparición de otro poco antes de las 8:00 am, Nueva York.

Con el fuego aún ardiendo al momento de escribir este artículo, las unidades policiales K-9 están esperando para barrer los restos de la instalación en busca de posibles víctimas que no lograron salir a tiempo.

La fuente del incendio aún se desconoce.

*Con información de WCBS