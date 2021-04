Restaurantes, discotecas y tiendas de consumo con más incumplimiento de obligaciones tributarias

En conferencia de prensa la Superintendencia de Administración Tributaria da a conocer los resultados del Plan de Fiscalización que se realizó en Semana Santa.

El cual consistió en verificar tanto la emisión entrega de facturas como el cumplimiento de otras obligaciones tributarias de los contribuyentes.

Los auditores detectaron mayor incumplimiento tributario de las operaciones comerciales de los sectores económicos de restaurantes, discotecas y tiendas de consumo.

«Tenemos 10 contribuyentes que no estaban inscritos en la SAT, dos denuncias por no entrega de facturas y 16 que no tenían vigentes autorización de facturas, y 75 que no estaban facturando», dijo el superintendente, Marco Livio Díaz.

Diaz indicó que entre las medidas tomadas se encuentran el cierre temporal de 10 a 20 días, además de sanciones y multas por infracciones.

El resultado de los operativos fue el siguiente:

Se aplicaron en total 116 sanciones, 75 actas administrativas para cierre de negocios y se iniciará con 77 solicitudes de información bancaria.