Revelan uso indignante de canción ‘Baby Shark’

La canción infantil ‘Baby Shark’ está siendo utilizada para fines que miles califican de «indignante».

Al caminar por la noche a lo largo de la costa de West Palm Beach, Florida, podría escuchar algo extraño.

Una lista de reproducción de canciones infantiles molestas y pegadizas, que incluyen «Baby Shark» y «Raining Tacos» , sonaron toda la noche.

Esto se hace con el fin disuadir a las personas sin hogar de dormir cerca de un centro de eventos.

El Waterfront Lake Pavilion, un lugar de lujo que se puede alquilar de $ 250 a $ 500 por hora, no quiere a nadie durmiendo a las afueras del lugar, por lo que el departamento de parques y recreación de la ciudad ideó un disuasorio sónico.

Kathleen Walter, portavoz del lugar, dijo en un comunicado que la música se reproduce de la noche a la mañana para desalentar la «congregación en el edificio» y «alentar a las personas a buscar un refugio más seguro y apropiado».

“Raining Tacos” is an obnoxious song playing at Lake Pavilion in West Palm Beach. City officials say it’s to deter people for congregating at the park late at night. Someone is still out here sleeping through it @CBS12 pic.twitter.com/YqJZHBU8fw

— Madeline Montgomery (@MadelineTV) July 11, 2019