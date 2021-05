Revisan requisitos en portuarias para mejorar ante países con lazos comerciales

Diputados en el Congreso de la República se han interesado por los requisitos que deben cumplir las portuarias en el país, para que no sean consideradas como poco seguras para los países con los que Guatemala tiene lazos comerciales.

Este jueves, al bloque de la UNE, acudieron autoridades de la Comisión Nacional Portuaria, de la Portuaria Quetzal y de la de Santo Tomás de castilla.

Como parte del tema, la Guardia Costera de Estados Unidos estará en el país realizando una evaluación para verificar si han cumplido con resolver algunos hallazgos hechos en el 2018 y además si han mejorado la legislación portuaria.

Para poder cumplir con el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias de Guatemala ante la Organización Marítima Internacional, Guatemala debe contar con un reglamento denominado “Reglamento para la Protección de Instalaciones Portuarias», lo cual aún no se cumple.

Abordamos al presidente de la Comisión Nacional Portuaria, quien no aportó muchos detalles.

El gerente de Puerto Quetzal, asegura que de no tener el reglamento sería negativo para el país.

Además, asegura que según información que el posee, el reglamento ya está en manos del Organismo Ejecutivo.

Si Guatemala no logra demostrar sus avances en la seguridad portuaria, podría entrar a una lista de países que no ofrecen seguridad en sus puertos. Esta lista, denominada Aviso de Seguridad Portuaria, que elabora la Guardia Costera, no significa una descertificación y sanción, pero estar incluido sí podría significar impactos graves para las actividades comerciales de Guatemala.