Revocan falta de mérito por lavado de dinero al ex alcalde de San Miguel Petapa

La Sala Cuarta de Apelaciones decidió revocar la falta de mérito por el delito de lavado de dinero al ex alcalde de San Miguel Petapa, Rafael González y ordena que también sea procesado por este acto.

Tras una apelación interpuesta por el Ministerio Público, los magistrados de la sala Cuarta de Apelaciones decidieron revocar la falta de mérito dictada a favor del ex alcalde de San Miguel Petapa, Rafael González, con lo cual ordenan que sea procesado por el delito de lavado de dinero u otros activos con agravantes especificas.

Gonzáles ya había sido ligado a proceso penal por el delito de peculado en forma continuada, luego que el juez B del Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Pedro Laynez decidiera que este debía seguir siendo investigado por estos hechos al creer que hay suficientes indicios de que el ex alcalde habría participado en la extracción anómala de 1.9 millones de quetzales de las arcas municipales.

Con esta decisión, el ex jefe edil ahora deberá seguir siendo investigado por dos delitos, mientras se espera que el próximo 13 de enero, la fiscalía entregue toda la investigación al respecto para que así el próximo 31 de enero se lleve a cabo la audiencia de etapa intermedia donde se debe definir si el ex alcalde debe o no enfrentar juicio.