¿Quién dijo que el amor no existe? Ricardo Montaner se casa por sexta vez

Con el hermoso Mar Egeo como fondo, el cantante Ricardo Montaner y su esposa Marlene Rodríguez celebraron la renovación de sus votos, su sexta boda, después de 30 años de matrimonio.

La feliz pareja festejó sus «bodas de perla», vistiendo ambos de blanco y en una ceremonia íntima, en la que mostraron lo enamorados que continúan frente a familiares y amigos cercanos.

La familia Montaner arribó a la isla de Santorini, Grecia, hace apenas unos días y compartieron con sus admiradores, algunas imágenes de los momentos que pasaron juntos antes de la fiesta.

Los «recién casados» no hicieron esperar a sus fans con imágenes en donde mostraban la alegría que sentían de seguir enamorados y el gran amor que se tienen uno al otro.

«Hoy nos volvimos a casar. Fue la sexta vez, me emocioné tanto o más que la primera vez… Me reconozco más enamorado que nunca y me propongo hacerla más feliz aún…», expresó el cantante en una de sus publicaciones en Instagram, donde se le ve muy feliz al lado del amor de su vida.

¿Y qué opinan los demás miembros de la familia?

Ricky Montaner, el hijo mayor de los amantes, no perdió la oportunidad de expresar el orgullo que siente por el ejemplo que les han dado sus padres con su relación tan duradera.

«Hoy cumplen 30 años de casados y de inspirarnos a todos. Celebro a la pareja que me dan ganas de enamorarme y de pasar la vida así», escribió en sus redes sociales.

*Con información de El Comercio y Milenio

