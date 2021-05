Ricky Martin y Enrique Iglesias anuncian tour en 2021

Las seguidoras de Ricky Martin y Enrique Iglesias podrán, finalmente, disfrutar de ambos cantantes en los próximos meses.

Martin e Iglesias confirmaron este martes que su gira pospuesta por el covid-19 se llevará a cabo entre septiembre y noviembre de este año.

«Estoy feliz de anunciar que estaré de gira con Enrique Iglesias este otoño (boreal)», tuiteó Ricky Martin en la tarde de este martes.

Yesssss! I’m happy to announce I will be touring with @enriqueiglesias this fall. USA and CANADA, GET READY! https://t.co/TNK6F5XhGp pic.twitter.com/k5vSQnAf9C

Mientras tanto, Iglesias dijo en Twitter: «#LiveIsBack, no puedo esperar para verlos este otoño junto a Ricky Martin y Sebastián Yatra. Nos vemos pronto».

#LIVEISBACK!!! Can’t wait to see you guys this fall with @ricky_martin and @SebastianYatra. It’s going to be 🔥🔥🔥 Nos vemos pronto! #EnriqueRickyTour Tickets at: https://t.co/9nWRl9X6Iw pic.twitter.com/GWNaULxL2S

— Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) May 11, 2021