¡Insólito! Roban copa de la Europa League que era exhibida

El trofeo de la Europa League que estuvo en exhibición este lunes y martes en el estado de Querétaro fue robado en León, Guanajuato, el 18 de abril, cuando visitaba esa localidad de México. La Copa llegó al país azteca como parte de la dinámica de una empresa de courier con sus colaboradores.

De acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJE) fue recuperada en la capital del estado, tras hacerse la denuncia correspondiente.

El robo habría ocurrido en plena ruta, cuando un vehículo de la empresa trasladaba la Copa hacia otro destino. De inmediato se interpuso la denuncia y, horas más tarde, se confirmó que la presea había sido recuperada.

Aunque no se conocen más detalles, es un hecho que los ladrones tuvieron que hacer un considerable esfuerzo para llevárselo. El trofeo es el más pesado de todos los torneos que organiza la UEFA. Está elaborado en plata, pesa 15 kilos, mide 65 centímetros de alto y 33 de ancho, y tiene una profundidad de 23 centímetros.

