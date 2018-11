Rooney sale del retiro y volverá a jugar con Inglaterra

El jugador inglés Wayne Rooney, de 33 años y actualmente en el equipo de Washington de la liga norteamericana, jugará su último partido con la camiseta de su selección el 15 de noviembre, en el amistoso ante Estados Unidos en Londres, anunció la Federación Inglesa de Fútbol (FA).

Rooney, que no juega con Inglaterra desde noviembre de 2016, saltará al césped en ese encuentro en Wembley y no el domingo ante Croacia en la Liga de Naciones.

El partido ante los estadounidenses se dedicará a la Wayne Rooney Foundation, una asociación caritativa impulsada por el futbolista en favor de los niños menos favorecidos.

We’re proud to announce that our upcoming game against the USA will support @FoundationWR, with @WayneRooney set to join the #ThreeLions squad for the match: https://t.co/Yz85XR2fRR

— England (@England) 4 de noviembre de 2018