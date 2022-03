Rubén Blades responde a la polémica entre Residente y J Balvin

El legendario músico, actor y activista panameño puso a la industria musical sobre aviso el pasado miércoles, a través de un video que fue difundido en sus redes sociales, Blades decía que el jueves daría un mensaje corto sobre este enfrentamiento.

«Bueno, amigos, mañana, Dios mediante, va mi comentario sobre el conflicto entre René (Residente) y J Balvin. Y lo voy a hacer porque mi nombre anda por ahí dando vueltas. Así que, como quiera, me entraron ahí, me llevaron allá, yo voy a hacer un comentario corto, en el lenguaje apropiado» dijo Blades en un video en Instagram.

Y tal como lo prometió, subió su canción. Se trató de un rap, al que tituló «No le pongan atención a esas cosas», con música de «Le Becerrap».

En el breve video, de apenas 54 segundos, Blades dice:

«Mi nombre ha aparecido en redes sociales y diarios,

y ese conflicto ajeno hoy me obliga un comentario.

Que nadie se equivoque, quiero que esto quede claro,

a José o a René porque los quiero como hermanos.

Cuando a veces la rabia a mi razón enrosca,

me digo Rubencito, águila no caza mosca,

no es amor y cariño, es amor y control,

dejar que el niño chille a veces es mejor.

Hay una verdad vieja que solo el bueno aprende,

el oro jamás compra a quien su alma no vende.

Al ánimo caldeado, recomiendo darle fin,

cálmense escuchando el álbum del año, «Salswing!»

«Salswing!» en Puerto Rico el 14 de mayo, no se lo pierdan,

no le pongan atención a esas cosas, no le pongan atención a esas cosas».

El álbum al que hace referencia y promoción Blades es «Salswing!», que ganó en 2021 el Latin Grammy al álbum del año, una de las categorías más importantes de la noche, y que está también nominado al premio Grammy en la categoría de mejor álbum latino tropical tradicional.