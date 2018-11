“Donald Trump, we like you”, Paulina Rubio habla de más en concierto

El grito de Paulina Rubio, “Donald Trump, we like you”, en pleno concierto este fin de semana en Los Ángeles, alborotó las redes sociales.

Los seguidores de “la chica dorada” tuvieron sentimientos encontrados ante la frase.

Tras la polémica, la cantante reaccionó en sus plataformas digitales para aclarar su postura en cuanto al tema.

#VIRAL Durante un concierto en Los Ángeles, como parte del evento ‘K-Love Live: Las Que Mandan, dedicado a las mujeres, Paulina Rubio gritó: “Donald Trump we like you” (Nos gustas Donald Trump), cambiando los aplausos por abucheos de parte de un pequeño sector de asistentes. pic.twitter.com/JcrV5RLn3q



Ocurrió en el concierto “Las que mandan”, que reúne en un mismo escenario a Thalía, Paquita la del Barrio, Gloria Trevi y a la Chica Dorada.

Rubio dijo en Tuiter que “a veces el sarcasmo no se traduce correctamente, y este fue el caso esta vez”.

A veces el sarcasmo no se traduce correctamente, y este fue el caso esta vez. En repetidas ocasiones he dejado claro que no soy fan del presidente, y mi opinión al respecto no ha cambiado. Gracias LA por esa noche! pic.twitter.com/BlakCjBNFi

