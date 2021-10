Rusia atraviesa su peor momento en la pandemia con récord de muertes

Apoyada en sus buenos resultados, publicados en la prestigiosa revista The Lancet, la Sputnik V fue incluso exportada a unos 70 países, entre ellos México, Argentina, Venezuela, Bolivia, Guatemala, Honduras, Paraguay y Nicaragua.

Sin embargo, Rusia acaba de registrar su récord diario de contagios y muertes por covid-19 desde el inicio de la pandemia: 35.416 nuevos casos y 1011 muertes el jueves, según cifras oficiales citadas por la Universidad Johns Hopkins.

El número real podría ser incluso mayor, dado que estas cifras han sido cuestionadas el método de recuento de Rusia no incluye parte de las muertes en las estadísticas oficiales, afirmando que las personas murieron «con covid-19» pero no «de covid-19», lo que no cumple las recomendaciones de la OMS.

Nuevas subvariantes

La variante delta del coronavirus, de una gran contagiosidad, es predominante en Rusia y se espera que siga siendo así especialmente en localidades con tasas de vacunación completa inferiores al 50%. Además, esta variante podría seguir adaptándose o mutando bajo estas circunstancias, de acuerdo con el inmunólogo ruso Nikolay Kryuchkov, citado por Reuters.

Al respecto, Rusia ha notificado de «casos aislados» con una subvariante de la variante delta que se cree que es aún más contagiosa, dijo el jueves el investigador principal del organismo estatal de control de los consumidores, Kamil Khafizov.

La subvariante AY.4.2 -tambén hallada en Inglaterra- puede ser alrededor de un 10% más infecciosa que la delta original y podría acabar sustituyéndola, aunque no está aún claro si es más letal. Las vacunas existentes son eficaces contra esta subvariante, indicó Khafizov.

Hospitales desbordados y medidas estricticas

Mientras tanto ya hay reportes de hospitales desbordados. «Teníamos 1.854 camas preparadas, hoy no hay más camas libres disponibles.», dijo el gobernador de la región de Oryol, Andrey Klychkov, durante una transmisión en vivo en Instagram.

Mientras que primer ministro, Mijail Mishustin, dijo este martes –en una reunión del grupo de trabajo contra el covid-19 que la presión sobre los servicios sanitarios está aumentando gravemente.

Fuente: CNN