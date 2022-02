Rusia enfrenta sanciones en el ciberespacio por la invasión a Ucrania

Mientras en las calles de Ucrania siguen los combates entre fuerzas locales contra las rusas, en el ciberespacio también se libran acciones para rechazar la invasión ordenada por Putin.

El grupo Anonymous, informó que inteceptó las comunicaciones militares rusas y hackeó los canales estatales rusos para transmitir «la realidad de lo que está pasando».

JUST IN: #Russian state TV channels have been hacked by #Anonymous to broadcast the truth about what happens in #Ukraine. #OpRussia #OpKremlin #FckPutin #StandWithUkriane pic.twitter.com/vBq8pQnjPc

— Anonymous TV 🌐 (@YourAnonTV) February 26, 2022