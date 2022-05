Rusia suspende las exportaciones de energía a Finlandia

Rusia suspendió las exportaciones de energía a Finlandia, confirmó el operador finlandés Fingrid a CNN este sábado.

La vicepresidenta sénior de operaciones del sistema de energía de Fingrid, Reima Päivinen, dijo que el suministro se cortó efectivamente a las 12 a. m. CET del sábado (7 p. m. ET el viernes).

Agregó que la suspensión no tuvo ningún impacto en el mercado y que Finlandia “puede hacer frente” al corte, ya que la electricidad rusa representa una pequeña fracción del consumo total del país.

“También nos dirigimos al verano y se necesitará menos electricidad”, dijo Päivinien, y agregó que estaba “seguro de que no habrá problemas importantes” el próximo invierno.

El viernes, Fingrid dijo que Rusia suspendería las exportaciones de energía debido a problemas para recibir los pagos.

Un poco de contexto: el gobierno finlandés propondrá este domingo que el país se una a la OTAN, dijo a los periodistas el jueves el ministro de Relaciones Exteriores de Finlandia, Pekka Haavisto. Luego, la propuesta se sometería a votación parlamentaria con una sesión plenaria programada para el lunes por la mañana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que la posible adhesión de Finlandia a la OTAN marcaba un «cambio radical en la política exterior del país» y advirtió sobre contramedidas de represalia.

Finlandia comparte una frontera de 1330 km con Rusia y su adhesión significaría que Rusia compartiría una frontera con un país que está formalmente alineado con EE.UU.

«Rusia se verá obligada a tomar medidas de represalia, tanto de carácter militar-técnico como de otro tipo, para detener las amenazas a su seguridad nacional que surjan en este sentido», dijo.

A fines de abril, Gazprom dijo que detuvo por completo los suministros a la compañía de gas polaca PGNiG y a la búlgara Bulgargaz luego de que se negaran a cumplir con la demanda de Moscú de pagar en rublos en lugar de euros o dólares.

El presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, le dijo este sábado a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que la nación nórdica decidirá «buscar la membresía en la OTAN en los próximos días», dijo la oficina de Niinistö en un comunicado.

Durante la llamada telefónica iniciada por Finlandia, «el presidente Niinistö le dijo al presidente Putin cuán fundamentalmente las demandas rusas a fines de 2021 con el objetivo de evitar que los países se unan a la OTAN y la invasión masiva de Rusia a Ucrania en febrero de 2022 han alterado el entorno de seguridad de Finlandia», se lee en el comunicado.

“La conversación fue directa y se llevó a cabo sin agravantes. Se consideró importante evitar las tensiones”, se cita a Niinistö en el comunicado.

Niinistö señaló que ya le había dicho a Putin en su primera reunión en 2012 «que cada nación independiente maximiza su seguridad» y que «esto es lo que está sucediendo ahora también», dice el comunicado.

Al unirse a la OTAN, Finlandia «fortalece su propia seguridad y asume su responsabilidad» ya que «no está lejos de nadie más», dice el comunicado. En el futuro, Finlandia «quiere ocuparse de las cuestiones prácticas derivadas de ser vecino de Rusia de manera correcta y profesional», añade.

Niinistö «reiteró su profunda preocupación por el sufrimiento humano causado por la guerra que Rusia libra en Ucrania» y «subrayó el imperativo de la paz». También «transmitió los mensajes sobre asegurar la evacuación de civiles entregados a principios de la misma semana por el presidente (de Ucrania), Volodymyr Zelenskyy», según el comunicado.

“Vladimir Putin enfatizó que abandonar la política tradicional de neutralidad militar sería un error, ya que no hay amenazas para la seguridad de Finlandia”, se lee en el comunicado del Kremlin.

«Tal cambio en la política exterior del país puede tener un impacto negativo en las relaciones ruso-finlandesas, que durante muchos años se han construido con un espíritu de buena vecindad y cooperación de asociación, y fueron mutuamente beneficiosas», agrega.

Los líderes también discutieron la situación en Ucrania, dijo el Kremlin. “Vladimir Putin, en particular, compartió su evaluación del estado del proceso de negociación entre los representantes ruso y ucraniano, que en realidad fue suspendido por Kyiv, que no muestra interés en un diálogo serio y constructivo”, dice el comunicado.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dio la bienvenida a Kiev a una delegación del Congreso encabezada por el líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell.

Zelensky dijo en su cuenta de Instagram que la visita «es una fuerte señal de apoyo bipartidista a Ucrania por parte del Congreso de Estados Unidos y el pueblo estadounidense».

Agregó: «Gracias por su liderazgo para ayudarnos en nuestra lucha no solo por nuestro país, sino también por los valores democráticos y las libertades. Realmente lo apreciamos».

También se ve a los senadores republicanos Susan Collins de Maine, John Barrasso de Wyoming y John Cornyn de Texas reunirse con Zelensky en videos y fotografías en las cuentas oficiales de las redes sociales del presidente.

No está claro si la reunión tuvo lugar este sábado y si la delegación todavía está en Kiev.

