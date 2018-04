Trump: Prepárate, Rusia, nuestros misiles llegarán lindos e inteligentes

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, elevó la amenaza de su país sobre una acción militar contra Siria en respuesta a presuntos ataques químicos, pese al riesgo de un choque frontal con Rusia, aliada de Damasco. Así lo confirmó este miércoles 11 de abril por medio de su cuenta de Twitter.

“Rusia promete derribar todos los misiles que se disparen contra Siria. ¡Prepárate, Rusia, porque llegarán, lindos, nuevos e ‘inteligentes’! ¡No deberían ser socios de un Animal Asesino con Gas que mata a su pueblo y lo disfruta!”, tuiteó a primera hora del miércoles el mandatario estadounidense.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

Ante la indignación de la comunidad internacional, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) volvió a fracasar el martes en dar respuesta a los presuntos ataques químicos en Siria, luego de que Washington y Moscú se opusieran mutuamente a sus respectivas mociones para realizar una investigación internacional.

Trump -quien canceló una visita a Latinoamérica el fin de semana para “supervisar la respuesta estadounidense a Siria”- ha dejado claro que pretende que el régimen de Bashar al Asad, y posiblemente sus aliados Moscú y Teherán, paguen un alto costo por el último presunto ataque con gases tóxicos.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018