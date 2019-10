Así presentó Ryan Reynolds a su nueva hija, muy a lo «Deadpool»

El actor Ryan Reynolds y su esposa, Blake Lively, han presentado a su tercera hija, pero muy al estilo de «Deadpool».

La pareja que es una de las más queridas, ha dejado ver su vida en las redes sociales.

No obstante, cuando se trata de sus hijos han tratado de ser bastante reservados y después de un largo tiempo, presentaron a su tercer retoño.

La pareja se ha caracterizado por ser unos grandes bromistas pero cuidadosos y responsables de su familia.

Ante esto, sus hijos no han sido tan conocidos, porque tienen ciertas medidas de seguridad para el ojo público.

Con este texto, Ryan publicó en su cuenta de Twitter, una fotografía junto a su esposa y su pequeña.

Pero, lo curioso es cuando se logra ver en la imagen que el rostro de la pequeña aparece tapada con un dibujo.

I love B.C. 🇨🇦 I want my daughters to experience the same natural playground I grew up in. On Oct. 21, the candidate you vote for will SHAPE CLIMATE POLICY. I’m proud of the climate progress made the last 4 years. Click https://t.co/gJ8wvRwD2y for voting info. #Capilano pic.twitter.com/a3itOeIqQx

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) October 17, 2019