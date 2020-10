¿Sabías que la vida también tiene estaciones? ¡Conócelas!

¿No sé si alguna vez han escuchado a alguien hablar sobre las estaciones de la vida? Yo

aprendí sobre este tema del filósofo Jim Rohn. Así como el planeta tiene primavera,

verano, otoño e invierno, así mismo es nuestra vida.

Sé que estás pensando, ¿Cómo así? Bueno, te explicamos. Veamos las estaciones de la

vida en orden:

1. La primera es el invierno. Para nosotros es una época difícil porque nuestra salud

física y emocional podría debilitarse. Incluso la economía podría no ir tan bien. Lo más

importante durante esta estación en nuestra vida es esforzarnos por aprender de la

situación que estamos viviendo, mejorar y mantener una actitud positiva llena de

esperanza, porque tarde o temprano llegará la siguiente estación.

2. La segunda estación es la primavera. Hablando de la vida, esto sería la época

donde surgen oportunidades (ya sea laborales, de estudio o de algo que tú quieras lograr)

y también es tiempo para sembrar, es decir, trabajar por lo que queremos.

3. La tercera estación es el verano, y no me refiero a vacaciones. En nuestra vida, el

verano no significa tiempo de descanso y vacaciones porque ya se trabajó mucho en

primavera…más bien es cuando más debemos cuidar el trabajo que ya hemos realizado,

darle valor y cuidar que las situaciones a nuestro alrededor no nos afecten.

4. La última de las cuatro estaciones es el otoño, significa hacernos responsables de

lo que hicimos anteriormente, es decir, si aprovechamos las oportunidades, hicimos el

trabajo de sembrar y cuidamos lo que ofrecíamos, recibiremos cosecha como resultado

del esfuerzo realizado, al contrario, si no hicimos nada, no podemos esperar una buena

cosecha en el otoño, es decir, buenos resultados.

Las estaciones se repiten durante la vida. Son ciclos, y a veces, hay estaciones que duran

más que otras. Lo mejor de eso es que cada estación y cada reto nos traen una

enseñanza y una oportunidad de crecer si estamos dispuestos a hacer los cambios

necesarios.

