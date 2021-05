Sala confirma a Miguel Ángel Gálvez como juez del caso Cooptación del Estado

Luego que el ex ministro de gobernación, Mauricio López Bonilla, presentara su renuncia a la recusación, la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo, confirmó a Miguel Ángel Gálvez como el juez del caso Cooptación del Estado.

El 18 de octubre de 2019, el ex ministro de gobernación Mauricio López Bonilla presentó una recusación contra el juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, dentro del caso Cooptación del Estado al asegurar que este no era imparcial en las resoluciones que se habrían dictado en contra de peticiones realizadas por el ex funcionario.

Esta recusación provocó que durante más de año y medio no se pudiera conocer alguna otra audiencia del caso pues hasta que la sala respectiva no conociera la petición y decidiera si confirmaba o no al juzgador, el caso debía permanecer en espera.

Este martes, se debía realizar la audiencia para conocer los motivos de la recusación, sin embargo, López Bonilla decidió renunciar a la recusación realizada en contra del juzgador, por lo que los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo decidieron confirmar a Gálvez como juzgador del proceso.

Con esta resolución, se espera que el expediente sea devuelto a la judicatura para que finalmente el juez fije fechas para realizar las audiencias de etapa intermedia y determine quienes deben o no enfrentar proceso por este caso.

En el proceso se encuentran al menos 50 personas pendientes de conocer si deben o no enfrentar debate oral y público.