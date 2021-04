Sala de Apelaciones rechaza recursos interpuestos por Mynor Moto

Desde febrero pasado, Mynor Moto habría interpuesto una serie de recursos para así anular la orden de captura que el Juzgado de Mayor Riesgo D giró en su contra por su presunta vinculación al caso Comisiones Paralelas 2020.

No obstante, la sala segunda de apelaciones de Mayor Riesgo no acepto dos de estos.

El primero, se trata de una queja presentada por el ex juzgador en el cual aseguro que la juez no había dado tramite a una apelación en contra de la orden de captura, pero los magistrados manifiestan que la queja no procedía.

El segundo, suspender el tramite de un amparo interpuesto en contra de la orden, ya que a criterio de la sala, la juzgadora ha actuado apegada a derecho.

Con estas decisiones, aun quedan pendientes por conocer las resoluciones que pueda emitir la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo a dos amparos presentados la semana pasada por el ex juzgador con los cuales pretendía una vez más anular la orden de captura y así tomar posesión del cargo de juez, situación que no se dio.