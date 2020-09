Sala de Apelaciones revoca medida sustitutiva a Álvaro Colom

La Sala Primera de Apelaciones ha decidido revocar la medida sustitutiva que hasta hoy gozaba el ex presidente Alvaro Colom dentro del caso Transurbano y ordena al juzgado realizar una nueva resolución.

El 2 de mayo de 2018, el juez undécimo de primera instancia penal, Eduardo Cojulún, decidió ligar a proceso penal al ex presidente Álvaro Colom por su presunta vinculación al caso Transurbano, así también lo benefició con una medida sustitutiva que consiste en arresto domiciliar y una caución económica de un millón de quetzales.

Sin embargo este miércoles, dos años después de aquella decisión, la Sala Primera de Apelaciones decidió dar con lugar una apelación presentada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad la cual impugnaba dicho beneficio, con la cual revoca el arresto domiciliar que le fue concedido al ex mandatario.

Según la decisión de los magistrados, se ordena que se deje sin efecto la medida sustitutiva y se ordena al juzgador que se emita una nueva resolución donde refundamente su decisión.

No obstante, a la fecha, la misma sala de apelaciones aún no resuelve la recusación presentada por Gustavo Alejos en contra de Cojulún, con la cual aún no se decide si el juzgador puede o no seguir conociendo el caso.

Colom, es señalado de supuestamente haber creado el sistema Transurbano para así extraer fondos de forma anómala del estado de Guatemala. De momento aún espera conocer si debe o no enfrentar juicio por estos hechos.