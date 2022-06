Sala no conoce recusación en caso Libramiento de Chimaltenango

La Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo suspendió la audiencia para conocer la recusación planteada por el ex ministro de comunicaciones José Luis Benito en contra de la juez de mayor riesgo C, Silvia de León dentro del caso Libramiento de Chimaltenango.

Este martes se esperaba que los magistrados de la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo decidieran si la juez de mayor riesgo C, Silvia de León debía o no continuar conociendo el caso Libramiento de Chimaltenango. Esto a raíz de una recusación interpuesta por el ex ministro de comunicaciones, José Luis Benito, en contra de la juzgadora, quien asegura que la misma no ha sido imparcial dentro del caso y por lo tanto busca que sea separada del proceso.

Sin embargo, los magistrados suspendieron la audiencia, derivado a que tenían otros proceso pendientes por resolver y esto hizo que no se tuviera el tiempo para atender al audiencia programada.

Hasta este instante, no se ha programado una nueva fecha para conocer la recusación, y hasta que esta no sea resuelta, el proceso continuará detenido.

Mientras tanto Benito asegura, que seguirá esperando para demostrar que lo que sucede en el libramiento ha sido posterior a su paso por al cartera de comunicaciones.

En este caso, aun se tiene pendiente definir quienes de los más de 20 implicados deben o no enfrentar juicio.