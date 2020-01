Sala rechaza apelación de Erika Aifan

Por considerar que ella no es agraviada dentro del proceso, la sala tercera de apelaciones decidió rechazar el recurso interpuesto por la juez Erika Aifán, para reabrir el proceso contra la oficial Tatiana Guzmán.

La juez de mayor riesgo D, Erika Aifan apeló a la decisión de no ligar a proceso penal a la ex oficial de su juzgado Tatiana Guzmán por supuestamente haber filtrado información sensible de su juzgado a terceras personas, sin embargo el juez de turno declaró falta de mérito.

Ante esta situación los magistrados suplentes de la sala tercera de apelaciones, decidieron rechazar el recurso presentado por Aifán para reabrir el caso contra Guzmán.

Según los magistrados, Aifan no tiene calidades para constituirse como una querellante adhesiva contra la trabajadora, en todo caso tiene que ser el ministerio público al ser el estado de Guatemala el agraviado, en dado caso se compruebe que Guzmán haya cometido algún delito.

La resolución indica que la juzgadora actuó bien en colocar la denuncia en las instancias correspondientes, sin embargo será tarea de la fiscalía tomar las medidas correspondientes.

En septiembre pasado, la juez acusó a la ex oficial de haber filtrado y perdido documentos correspondientes al caso Fénix, situación que provocó el retraso de la audiencia de primera declaración de dicho proceso.

