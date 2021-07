Sala rechaza apelación presentada por la defensa de Thelma Aldana

La Sala Tercera de Apelaciones rechazó una apelación presentada por la defensa de la ex fiscal General Thelma Aldana, con el cual un proceso penal por una supuesta anomalía en nombramientos de fiscales sigue su curso.

Los magistrados de la Sala Tercera de Apelaciones decidieron rechazar sin entrar a conocer la apelación presentada por el abogado de Thelma Aldana, con el cual pretendía que el juez Septimo de Primera Instancia Penal no conociera un caso en el cual se le señala de la supuesta designación anómala de por lo menos 7 fiscales cuando esta fungió como jefa del Ministerio Público.

Según se dio a conocer, la sala rechazó el recurso dado a que el abogado Rottman Pérez no figura dentro del proceso judicial como abogado de Aldana, y al no tener la calidad de defensor no podría haber presentado el recurso, por tal razón se retornó el expediente al juzgado para que continúe el curso del proceso.

En este caso, la defensa de Aldana alegaba que el caso no debiera conocerse en un juzgado penal sino resolverse por la vía administrativa.