Sala rechaza apelaciones sobre embargo a bienes relacionados con José Luis Benito

Abogados del ex ministro de comunicaciones José Luis Benito plantearon apelaciones para dejar sin efecto el embargo contra bienes relacionados con el ex funcionario pero la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo rechazó los mismos.

La semana pasada por medio de un edicto se dio a conocer que se procedía al embargo de bienes propiedad del ex ministro de comunicaciones José Luis Benito, que consiste en 6 inmuebles y cuatro cuentas bancarias, que están bajo investigación de la fiscalía de extinción de dominio.

Ante esta situación la defensa del ex funcionario planteó dos apelaciones, uno relacionado con la conviviente de Benito que asegura que esta medida le afecta directamente tanto a ella como a su hijo, sin embargo la Sala primera de Apelaciones no entró a conocer el recurso ya que no figuran dentro del caso como interesados.

La segunda apelación presentada por los defensores asegura que el ex ministro afirma que dichos bienes no fueron obtenidos con fondos ilícitos, sin embargo esta fue rechazada ya que no se acreditó que Benito fuera el autentico interesado en que dichos bienes no sean enviados a un proceso de extinción de dominio.

Ante la decisión de los magistrados las medidas de embargo e inmovilización continúan vigentes.