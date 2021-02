Salud explica cómo serán distribuidas las primeras vacunas contra el covid

A través de una conferencia de prensa, la ministra de Salud Amelia Flores dio a conocer cómo serán distribuidas las 5 mil vacunas donadas por Israel, y que ingresarán mañana al país.

Según la jefa de la cartera, quienes serán vacunados con la donación fueron seleccionados por los directores de los hospitales, poniendo al personal de salud más cercanos a la enfermedad como prioridad.

Las 5 mil vacunas, con dos dosis por persona, abarcan los centros asistenciales del Hospital Temporal del Parque de la Industria, el Hospital de Villa Nueva, el Hospital Roosevelt, el Hospital General San Juan de Dios y el Hospital Temporal de Quetzaltenango. Distribuidas de la siguiente manera:

La viceministra técnica, Lucrecia Ramírez, detalló también que existe una logística de distribución de las vacunas que fueron donadas por el Gobierno de Israel.

«Teníamos que priorizar al personal a vacunar, esto no significa que quien no se vacunen no sean prioridad», agregó el viceministro de Hospitales, Francisco Coma.

Adquisición de Vacunas

Flores aseguró que se comprarán 4 millones de dosis de Sputnik V. La segunda semana de marzo podría empezar la vacunación. También garantizó 7 millones de dosis de la vacuna Pfizer. La primera entrega sería la primera semana de abril de 2021.

«Los países que hoy tiene vacunas son los que compraron las vacunas en 2020. Nosotros teníamos el permiso desde 2021, si las compramos antes hubiéramos caído en ilegalidades», explicó la ministra de Salud.

Firma de acuerdo para recibir vacuna

La viceministra técnica, Lucrecia Ramírez, explicó que antes de recibir la vacuna contra el covid-19 las personas recibirán la información de los efectos secundarios de la misma y quedará a discreción de cada persona de forma voluntaria se desea vacunarse.

Por su parte, la ministra de Salud, Amelia Flores dijo que la firma para aceptar la vacuna servirá como respaldo para que los guatemaltecos comprendas que su aplicación de es forma voluntaria.