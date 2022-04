Salud toma acciones ante manejo inapropiado de vacunas contra COVID-19

El Ministro de Salud se pronunció al respecto sobre el supuesto cobro de dosis vencidas a enfermeros y encargados, asegurando que se han levantado actas administrativas por el manejo no apropiado de las vacunas.

El pasado 11 de abril una enfermera encargada del programa de inmunizaciones de Sololá, denunció públicamente que la directora del área de salud del departamento la hizo responsable por el vencimiento de 5 mil 025 vacunas Sputnik V y 25 dosis de AstraZeneca, por lo que le exigieron que debería de pagar OVID-19más de 388 mil quetzales.

Por ello, se le consultó al Ministro de Salud el motivo del porque se estaba cobrando las dosis vencidas a dicha enfermera y respondió que se ha levantado actas administrativas que no tienen que ver con el vencimiento de las vacunas, si no que, por el manejo apropiado o no que se ha tenido con ellas.

Esta no es la primera vez que se registra una denuncia donde se les cobra las vacunas a los enfermeros o encargados, ya que en varias ocasiones en Izabal y Quetzaltenango han mostrado su descontento ya que también se les ha cobrado las vacunas que se vencieron, incluso algunos trabajadores aseguraron que algunos empleados ya habían pagado 30 mil quetzales por dosis vencidas.

Sin embargo, Salud sigue asegurando que auditoría interna no requerirá ningún tipo de reintegro de recursos, ya que le corresponderá al área jurídica realizar la evaluación y dictamen de cada caso específico.