Sandra Torres es reelecta como Secretaria General del partido UNE

El partido Unidad Nacional de la Esperanza realizó este domingo su Asamblea Nacional para así definir al nuevo comité ejecutivo que derivado de las fricciones entre sus miembros, quedó desintegrado.

Tras proponer dos planillas, finalmente los delegados eligieron nuevamente a Sandra Torres como la secretaria ejecutiva de la agrupación política.

No obstante previó a dicha actividad política, se conocieron dos notificaciones enviadas por el Tribunal de Sentencia Penal de Alta Verapaz.

La primera ordenando a la Sandra Torres no realizar la asamblea prevista para este día pues existe un amparo provisional que no permite la realización de dichas actividades hasta que no se resuelva en definitiva.

La segunda ordenando al Tribunal Supremo Electoral que no delegue observadores a dicha asamblea y que por el contrario rinda informes sobre la situación en la que se encuentra la UNE.

No obstante pese a la notificación entregada, durante la asamblea sí se pudo observar personal del tribunal dando validez a la asamblea.

Ante estos aspectos se consultó a Torres sobre esta situación, pero afirma no estar enterada.

Mientras tanto, Torres afirma que con los amparos provisionales que diferentes juzgados civiles les han otorgado a la fecha, es suficiente para continuar con las actividades de la agrupación de cara a las próximas elecciones.