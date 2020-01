Sandra Torres no podrá gozar de Reformas de Delitos

La defensa de la ex candidata presidencial Sandra Torres ha solicitado que se anule la decisión de ligarla a proceso penal y en su lugar se dicte falta de mérito, sin embargo la juez no accedió a la petición.

En septiembre pasado la juez de mayor riesgo A, Claudette Dominguez, ligó a proceso penal a la ex candidata presidencial Sandra Torres a los delitos de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita, sin embargo dada la resolución de la Corte de Constitucionalidad, en la cual se asegura que Torres no debió haber perdido su inmunidad, los abogados ahora solicitan que se anule la decisión de la juez y se le dicte una falta de mérito.

Por su parte el Ministerio Público asegura que la investigación ya concluyó y que hay elementos suficientes para que siga procesada por los delitos por los cuales fue ligada a proceso.

Tras realizar el análisis respectivo, Dominguez, decidió rechazar la petición de la fiscalía, pues a su criterio hay indicios de delito que es necesario investigar y dilucidar.

Con esta decisión, Torres ahora debe esperar que la juez fije una fecha para llevar a cabo la audiencia en la que se decidirá si debe o no enfrentar juicio.

