SBS: 18 adolescentes renunciaron de forma voluntaria a su proceso de abrigo en el Hogar Zafiro 1

Según la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, 18 adolescentes renunciaron de forma voluntaria su proceso de abrigo en el hogar zafiro 1.

El pasado 1 de octubre, 13 menores que vivían en el Hogar Zafiro, en zona 1, una residencia de la Secretaría de Bienestar Social, abandonaron el proceso.

Dos regresaron voluntariamente dos días después, mientras que, el domingo 3 de octubre, cuatro adolescentes más se fugaron también.

Ante ello, el subsecretario de Bienestar Social informó que por causas que aún se desconocen, 18 adolescentes de dicho hogar renunciaron de forma voluntaria a su proceso de abrigo y protección.

Algunas de ellas argumentaron que deseaban volver con su familia.

Además explicó que, aunque este proceso debe presentarse ante un juzgado para que determine si las niñas o niños pueden o no concluir con su terapia, si desean irse por la fuerza, la SBS no puede impedírselo pues los jóvenes que se encuentran en casas de protección no están privados de su libertad.

Además menciono que se realizo una supervisión al lugar para corroborar que cumpliera con todos los requerimientos y explicó que en la anterior residencia que recibió esta administración, los espacios eran reducidos y no contaban con un patio al aire libre.

A principios de año se presento un caso similar, y según la SBS se pudo establecer la manipulación de personal para que las niñas escaparan. Por ello, se interpusieron denuncias ante el MP y la PDH, para investigar lo sucedido.