Se aplaza una vez más audiencia de Estuardo Galdámez en caso Asalto al Ministerio de Salud

El ex diputado Estuardo Galdámez ha logrado que se aplace una vez más la audiencia en donde se le imputaran nuevos hechos dentro del caso Asalto al Ministerio de Salud, al presentar una nueva defensa.

Para este martes se tenía previsto que continuara la audiencia de imputación de nuevos hechos en contra del ex diputado Estuardo Galdamez dentro del caso Asalto al Ministerio de Salud.

El Ministerio Público le señala de la posibilidad del delito de enriquecimiento ilícito al supuestamente haber recibido 500 mil quetzales producto de una comisión por la presunta adjudicación anómala de la construcción del hospital de Ixcán Quiché a una constructora ligada a su persona.

Sin embargo, en el momento que este debía presentar su defensa, se indicó que ya no contaba con su abogado particular, por lo que se le asignó una abogada de la defensa pública penal, que según Galdámez no tenia el conocimiento pleno de la carpeta y solicitó que la audiencia fuera suspendida.

Aunque la juez de mayor riesgo D, aseguro que se trata de una táctica dilatoria la realizada por Galdámez, decidió aplazar la audiencia para el próximo jueves 10 de junio, de modo que la defensora se prepare para presentar sus argumentos y así posteriormente decidir si Galdámez debe o no quedar ligado a este nuevo hecho.