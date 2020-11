Se crea otra formación tropical que se acercará a territorio nacional

Tal como se esperaba, el sistema de baja presión en el Caribe se convirtió en depresión tropical y avanza hacia Centroamérica.

Así lo informó el Centro Nacional de Huracanes, que denomina al nuevo fenómeno como la depresión tropical 31. Se ubica a 500 kilómetros al sureste de Jamaica con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora.

De acuerdo con la trayectoria inicial, la depresión 31 llegará como huracán a la región centroamericana, se moverá sobre Honduras y luego a territorio guatemalteco.

En el país se incrementarán las lluvias a partir del domingo, indica el Insivumeh.

Sin embargo, la entidad asegura que por el momento no representa peligro para el país.

En un boletín especial el Insivmeh indica que los departamentos afectados serían Petén, Alta Verapaz, Franja Transversal del Norte e Izabal, a partir del martes 17 hasta el viernes 20 de noviembre.

La depresión tropical 31 provocaría vientos, marejadas ciclónicas y lluvias en partes de Nicaragua y Honduras a partir del domingo por la noche, indica el Centro Nacional de Huracanes.

Here are the 10 am Friday Key Messages for newly formed Tropical Depression #Thirty-One. There is a risk of dangerous wind, storm surge, and rainfall impacts across portions of Nicaragua and Honduras beginning Sunday night. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/rwfTsSNiIL

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 13, 2020