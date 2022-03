Este domingo 13 de marzo se cumplen dos años del primer caso de coronavirus en Guatemala, le traemos un resumen de lo que ha pasado durante este tiempo.

¿Recuerda usted este momento?

Así fue como el presidente Alejandro Giammattei anunciaba ese 13 de marzo de 2020 el primer caso de coronavirus en Guatemala, situación que cambiará rotundamente la vida de los guatemaltecos.

Dos días después, inició las cifras de los fallecidos por el nuevo coronavirus, ya que el 15 de marzo del 2020 el ministerio de salud anunciaba el primer fallecido por dicha enfermedad, se trataba de una persona de 85 años, que según la cartera de salud, la persona tenía un historial clínico muy delicado.

Desde esa fecha el Gobierno de Alejandro Giammattei trataba de contener los casos de coronavirus con restricciones, como por ejemplo el toque de queda, cerrar fronteras y pausar las operaciones en el aeropuerto y dar clases en línea, sin embargo, fue en vano, ya que cada día se empezaba a registrar más casos de contagios y de fallecimientos.

Pasaron los meses y la situación del coronavirus en Guatemala empeoró más, ya que el país no tenía el suficiente equipo en la red hospitalaria para atender a las personas que llegaban a los centros asistenciales.

El Gobierno inauguró varios hospitales temporales, uno de ellos el Hospital Parque de la Industrial, que en su momento Giammattei lo catalogo como el más grande de Centroamérica, pero tras el descontrol de la pandemia, colapso dicho hospital temporal.

Derivado del incremento de los casos y el no accionar del Gobierno, los médicos en varias ocasiones salieron a manifestar su descontento ya que no se tenía el equipo adecuado para atender a los guatemaltecos, además de no recibir sus salarios.

Muchas de las personas de la primera línea estaban agotadas y tristes porque en Guatemala cada vez se perdían más vidas.

Han pasado dos años del primer caso y según informes, en el 2021 se tuvo el reporte de varios meses críticos de la pandemia, siendo agosto, septiembre y julio.