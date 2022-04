Se entrega ex director de Emetra señalado en el caso Caja de Pandora

El ex director de la Empresa Municipal de Transito de Guatemala, Emetra, Howard Yang se puso a disposición de la justicia después de 4 años de permanecer prófugo para enfrentar proceso por su vinculación al caso Caja de Pandora.

Desde tempranas horas de este jueves, el ex director de la Empresa Municipal de Transito de la Municipalidad de Guatemala, Emetra, Howard Yang se presentó ante el juzgado de Mayor Riesgo D, para ponerse a disposición de juez competente y así enfrentar primera declaración por su vinculación al caso Caja de Pandora, tras permanecer 4 años prófugo.

No obstante la preocupación surgió para sus abogados, luego que el juez suplente Edwin Ramírez aseguró que no podía realizar la audiencia pues asegura tener síntomas de Covid-19 por lo que notificaba que al no realizar la audiencia se debía proceder a ejecutar la orden de captura en contra de Yang y esperar detenido a que se fijara una fecha para escucharlo.

Como un hecho inédito, el juez informó de forma inmediata a la Corte Suprema de Justicia sobre su situación y por lo cual no podría atender dicha audiencia, por lo que al termino de 4 horas, la Corte nombró al juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez para que cubriera la ausencia de Ramírez y pudiera realizar esta audiencia.

En horas de la tarde, Gálvez manifestó que dada la situación que se había registrado, necesitaba conocer el expediente, por lo que sin revocar la orden de captura, el juez le dio la oportunidad a Howard Yang de regresar a su casa y que se presente el próximo lunes a las 8.30 de la mañana para evacuar la primera declaración, en el caso donde el ministerio público lo señala de peculado por Sustracción, al supuestamente haber colaborado para la presunta extracción anómala de fondos de la municipalidad capitalina para financiar la campaña del difunto alcalde Álvaro Arzú.

Pese a que la orden de captura no fue revocada y durante el día permanecieron agentes afuera de la sala de audiencias, la Policía Nacional Civil no ejecutó la aprehesión vigente.