Se forma la depresión tropical 29 en el Caribe

El Insivumeh informa sobre la formación de la depresión tropical 29, la cual no representa peligro para Guatemala.

En boletín de esta tarde de sábado, el ente científico acota que el fenómeno se ubica en en mar Caribe a 1,600 kilómetros del país.

Su actual ubicación no es peligrosa para el territorio nacional, pero de continuar con su trayectoria ocasionaría fuerte ingreso de humedad al país, generando lluvias y nubosidad hacia el próximo fin de semana.

Además generaría incremento del viento en el Caribe nacional.

Según el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. el fenómeno afectaría a Nicaragua y Honduras cuando se fortalezca el lunes en horas de la noche.

La depresión también producirá fuertes lluvias sobre Jamaica y las Islas Caimán durante los próximos días.

Según el ente estadounidense, es probable que se produzcan lluvias muy fuertes en partes de Centroamérica hasta mediados de la próxima semana.

Es probable que esta lluvia cause inundaciones repentinas, inundaciones de ríos y deslizamientos de tierra en áreas de terreno más alto.

Tropical Storm conditions that would make further preparations difficult could reach the coasts of Nicaragua and Honduras on Monday. Hurricane watches could be needed for portions of those areas later tonight. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/3FsNp7CWoP

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 31, 2020