Se forma una gran cascada en la capa de hielo de Groenlandia

El año pasado, lo que pudo haber sido la cascada más alta del mundo se formó brevemente en la capa de hielo de Groenlandia, drenando un lago de agua de deshielo de 5 millones de metros cúbicos de agua, equivalente a 2,000 piscinas olímpicas, en solo cinco horas.

Las imágenes de drones capturaron el drenaje del lago con detalles sin precedentes.

Científicos de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido registraron el fenómeno extraordinario mediante el uso de drones aéreos.

Su estudio, publicado esta semana en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, investiga el vínculo entre esta transferencia de agua de deshielo al fondo del hielo y el aumento del nivel global del mar.

Groenlandia tiene la segunda capa de hielo más grande del mundo y es el mayor contribuyente al aumento global del nivel del mar, según el estudio.

«Antes de este estudio, ya sabíamos que muchos lagos drenan y que las fracturas pueden ser importantes en el proceso de drenaje del lago, pero la formación de fracturas en términos de ‘dónde’, ‘cuándo’ y ‘cómo’ no se ha estudiado antes, al menos no con la resolución y los detalles presentados en nuestro trabajo «, dijo a CNN por correo electrónico uno de los investigadores, Poul Christoffersen, del Scott Polar Research Institute de Cambridge, y quien dirigió la investigación.

Causadas por las grietas que se forman en la capa de hielo, estas cascadas son responsables de arrojar grandes cantidades de agua superficial al lecho de hielo, donde puede acelerar el movimiento del hielo hacia el mar.

Después del drenaje, los lagos dejan agujeros llamados «moulins», que permiten que el agua de deshielo continúe viajando al fondo de la capa de hielo.

«Cuando se drenan los lagos, el agua lubrica el lecho y el flujo de hielo se hace más rápido», dijo Christoffersen.

Formados durante el verano a medida que el clima se calienta, los ‘lagos desencadenantes’ como el que observaron los científicos en Store Glacier, en el noroeste de Groenlandia, pueden causar una reacción en cadena de modo que hasta 50 ó más lagos cercanos puedan drenar rápidamente en el curso de unos días, dijo Christoffersen.

En su apogeo, la cascada era de 950 metros cúbicos por segundo, que es aproximadamente la mitad del flujo de las Cataratas del Niágara o una piscina olímpica cada tres segundos, dijo.

El agua se hundía «casi exactamente» a 1.000 metros (3.281 pies), dijo Christoffersen.

Angel Falls en Venezuela es la cascada más alta del mundo, con alrededor de 3.210 pies.

«Esta descarga aumentó el flujo de hielo de dos metros por día a cinco metros por día mientras se realizaba la entrega del agua.

*Con información de CNN

