Se hunde en la bancarrota imperio gastronómico de chef

El imperio gastronómico del famoso chef Jamie Oliver en Gran Bretaña se vino abajo.

El empresario y activista contra la comida chatarra dijo el martes que su cadena de restaurantes quedará bajo un administrador o bajo protección por bancarrota.

El grupo incluye la cadena de restaurantes Jamie’s Italian, Jamie Oliver’s Diner en el aeropuerto de Gatwick, así como el asador Barbecoa and Fifteen London, un restaurante que Oliver comenzó en 2002 para capacitar a jóvenes desempleados.

I’m devastated that our much-loved UK restaurants have gone into administration. I am deeply saddened by this outcome and would like to thank all of the people who have put their hearts and souls into this business over the years. Jamie Oliver

— Jamie Oliver (@jamieoliver) 21 de mayo de 2019