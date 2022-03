Implicados se declaran culpables en caso «Política y Falsedad»

Un total de 6 implicados en el caso Política y Falsedad se declararon culpables de haber incluido documentación falsa para la creación de un partido político cuyo secretario general era el ex superintendente de Administración Tributaria, Juan Francisco Solorzano Foppa.

Con esta declaración los implicados en el caso Política y Falsedad, se declararon culpables de haber incorporado documentación con información falsa para la creación del partido político Ambientalista Guatemalteco, «Agua»,

cuyo secretario general provisional era el ex superintendente de administración tributaria, Juan Francisco Solorzano Foppa.

Según se indicó por parte del Ministerio Público, estas personas, miembros del comité ejecutivo de la agrupación política en formación, incluyeron datos de una persona fallecida, así como de 2 personas más que eran analfabetas y a pesar de su condición aparecían como firmantes en las actas.

Por tal razón, el juez B del Juzgado Sexto Pluripersonal de Primera Instancia Penal procedió a sentenciarlos por el delito de falsedad ideológica con agravación electoral.

No obstante, como ambos decidieron aceptar su culpabilidad, se les suspendió la pena de prisión, es decir, durante 3 años no pueden cometer otro delito pues de ser encontrados culpables se activaría la condena hoy dictada.

Aunque con esta decisión los sentenciados no irán a prisión, si deben cumplir un resarcimiento económico.

Con la sentencia de Quintanilla y Cáceres, suman ya 6 personas las que se declaran culpables dentro de este caso, pues el 14 de enero pasado, también aceptaron su culpabilidad por el mismo delito: Ingry Leja, Octavio Cáceres, Lidia Girón y Matilde Baján, quienes fueron condenadas también a 3 años de prisión pero se les suspendió la pena.

En el caso de estas 4 personas, su sentencia no esta firma ya que la Procuraduría General de la Nación impugno la decisión dado a que no participaron de la audiencia donde se concedió el beneficio y no se solicitó una reparación digna de su parte.

Mientras tanto, el ex superindente Solorzano Foppa y el ex analista de CICIG Anibal Argüello, ambos sindicados dentro d este caso, aún espera que se realice la audiencia de primera declaración.