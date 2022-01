Se inicia debate contra ex Pac por agresión sexual contra mujeres de la región Achí

Tribunal de Mayor Riesgo A da inicio a juicio contra 5 ex patrulleros de autodefensa civil acusados de cometer delitos de agresión sexual contra 36 mujeres de la región Achí, de Rabinal, Baja Verapaz, durante el conflicto armado interno.

el Tribunal de mayor riesgo A, dió inicio este miércoles al juicio en contra de 5 ex patrulleros de autodefensa civil, acusador por la fiscalía de derechos humanos de supuestamente haber participado en los hechos de agresión sexual cometido contra 36 mujeres de la comunidad Achí de Rabinal, Baja Verapaz, durante el conflicto armado interno en la década de los 80 durante el gobierno de facto del ex jefe de estado José Efraín Ríos Montt.

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, los hermanos Benvenuto y Bernardo Ruiz Aquino así como los hermanos Damián, Gabriel y Francisco Cuxum Alvarado serían los responsables de una serie de abusos cometidos contra las mujeres de dicha comunidad, por lo que se les acusa de delitos de deberes contra la humanidad, supresión y alteración de estado civil y uso público de nombre supuesto en concurso real.

Durante el juicio algunas de las victimas se hicieron presentes, para así rendir su testimonio ante el tribunal, mientras que los 5 ex patrulleros acusados se han presentado vía videoconferencia desde la prisión donde se encuentran privados de su libertad.

Previo a continuar con el debate, la defensa de uno de los sindicados presento un recurso con el cual pretendía que no se llevara el juicio, pues aseguraba que por la fecha en la que habían sucedido los hechos, el delito a perseguir ya había vencido y por tal razón no se debía continuar el proceso, no obstante los juzgadores determinaron que de acuerdo a lo establecido en la ley de reconciliación nacional, el delito de deberes contra la humanidad permanece vigente en el tiempo y por tal razón debían continuar con el juzgamiento.

El juicio continuará a lo largo de las próximas semanas donde se escucharan a testigos, peritos y se discutirá una serie de documentos antes de determinar si los acusados son o no culpables de los hechos que se les señala.