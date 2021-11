Se inicia la etapa intermedia en caso de supuesta corrupción en Cultura y Deportes

El Juzgado Noveno Pluripersonal de Primera Instancia Penal ha dado inicio a la audiencia de etapa intermedia para determinar si 15 personas implicadas en el caso de supuesta corrupción en el Ministerio de Cultura y Deportes deben o no enfrentar juicio.

Este martes ha dado inicio la audiencia de etapa intermedia ante el Juzgado Noveno Pluripersonal de Primera Instancia Penal en contra de un grupo de 15 implicados de supuestamente haber cometido actos de corrupción dentro del Ministerio Cultura y Deportes durante el año 2019 bajo la administración del ex ministro Elder Suchité, en donde habrían extraído anómalamente al menos 24 millones de quetzales.

Según la fiscalía Contra la Corrupción, estos habría sobrevalorado compras para así extraer los fondos o bien simulado la entrega de servicios sin que estos fueran realizados pero si se habrían cobrado por estos.

De momento el Ministerio Público presenta su argumentación con la presentación de diferentes medios de prueba con los que busca que los 15 implicados entre estos el ex director de Recreación y Deporte, Billy Barillas del Águila, el ex contratista del estado Leopoldo Solís y la ex asesora del ministerio Roxana Orellana Váldez, sean enviados a juicio por delitos fraude, tráfico de influencias, falsedad ideológica y asociación ilícita.

Se espera que la audiencia continúe a lo largo de la semana, para que así también los defensores presenten sus argumentos y así posteriormente el juez se pronuncie al respecto.