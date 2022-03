Se pronuncia padre de niño que murió al caer de juego mecánico en Florida

El padre del menor de edad que falleció al caer de un juego mecánico en Florida, denunció que el parque de diversiones no lo ha contactado.

«En cuanto al parque de diversiones, nadie se ha contactado conmigo. En cuanto a la policía, nadie se ha contactado tampoco, nadie me ha enseñado reportes, ni me han dicho algo sobre eso, ni detectives, nadie. Así que estoy perdido. Me enteré de todo por internet, por Facebook, que mi hijo se estaba cayendo. Pensé que no era mi hijo, pero así me enteré. […]», indicó Yarnell Sampson.

Agregó que «el dolor después de esto no vale la pena y el dolor tras ello jamás te lo van a quitar», en alusión a lo que puedan decirle los personeros del parque.

«Un ‘lo siento’ no va a cambiar nada. Ni dinero, nada en el mundo reemplazará a ese jovencito y es tan triste. Un jovencito con un futuro brillante se lo llevó la vida por un juego de esos en un parque de diversiones. Pero, bueno, se estaba divirtiendo y disfrutando hasta el último momento», adujo Sampson.

Su hijo de 14 años murió cuando cayó de la torre «FreeFall», una de las atracciones de ICON Park del área de Orlando, Florida.