Se realizarán al menos 30 operativos viales al día durante Semana Santa

Autoridades de distintas instituciones encargadas de velar por la seguridad vial, iniciaron este martes con operativos de control vehicular en distintos puntos del país, y anunciaron que al menos estarán realizando 30 operativos diariamente durante semana santa.

Personal de la Dirección General de Transporte, de la Dirección General de Protección Vial (Provial) y el departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, estarán haciendo diversos operativos con mayor intensidad durante la semana mayor, con el objetivo de controlar el transporte de pasajeros y vehículos particulares que usan las distintas rutas del país, hacia el interior del país.

Según el viceministro de transportes, Héctor Aldana, se trabajó en planes para evitar accidentes, y prevenir incidentes en las rutas, por lo que se acordó realizar al menos 30 operativos diariamente en distintas rutas.

Los buses que no estén registrados en la DGT, la multa es de Q. 25 mil; mientras que los que no cuenten con póliza de seguro vigente la sanción es de Q. 15 mil, por incrementar la tarifa del pasaje Q. 10 mil; por no tener registro de pilotos Q. 5 mil y por no respetar el aforo es de Q. 3 mil.

Los aforos serán según el tablero de alertas Covid-19 avalado por el Ministerio de Salud y el municipio que marca el aforo, es el lugar de donde sale el autobús.

En ese sentido, se recordó que los aforos permitidos según el semáforo de alertas de la cartera de Salud son:

rojo, aforo del 50 %

naranja, aforo del 50 %

amarillo, aforo del 75 %

verde, 100%.