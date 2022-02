La leyenda del fútbol americano Tom Brady anuncia su retiro

Tom Brady, leyenda del fútbol americano y siete veces campeón del Super Bowl, anunció su retiro de la NFL a través de una publicación de Instagram este martes

Brady, de 44 años y mariscal de campo de los Buccaneers de Tampa Bay, llevaba 22 temporadas en la NFL. Además es considerado posiblemente el mejor mariscal de campo: fue tres veces jugador más valioso (MVP) de la temporada regular y 15 veces seleccionado al Pro Bowl.

«Siempre he creído que el deporte del fútbol americano es una apuesta de ‘todo incluido’: si no hay un compromiso 100% de competencia, no tendrás éxito. Y el éxito es lo que más me gusta de nuestro juego», escribió Brady.

«Hay un desafío físico, mental y emocional cada día que me ha permitido maximizar mi máximo potencia. Y he hecho todo lo posible estos últimos 22 años. No hay atajos para el éxito en el campo o en la vida. Esto es difícil de escribir para mí, pero aquí va: ya no voy a tener ese compromiso competitivo», continuó.

«Me ha encantado mi carrera en la NFL, y ahora es el momento de concentrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención. Reflexioné mucho la semana pasada y me hice preguntas difíciles. Y estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado», añadió.

«Mis compañeros de equipo, entrenadores, compañeros competidores y fanáticos merecen el 100% de mí. Pero, en este momento, es mejor que deje el campo de juego a la próxima generación de atletas dedicados y comprometidos».

Brady acaba de terminar su temporada número 22 en la NFL. Esta es la segunda con los Buccaneers de Tampa Bay.

Tom Brady: «Mi carrera como jugador ha sido un viaje muy emocionante»

En su anuncio, agradeció a sus compañeros de equipo de los Buccaneers, el cuerpo técnico, familia y agentes.

Mi carrera como jugador ha sido un viaje muy emocionante, mucho más allá de mi imaginación y lleno de altibajos», destacó Brady. «Cuando estás en esto todos los días, realmente no consideras ningún tipo de final».

«Sin embargo, mientras estoy sentado aquí ahora, pienso en todos los grandes jugadores y entrenadores con los que tuve el privilegio de jugar y contra ellos: la competencia fue feroz y profunda, como nos gusta. Pero las amistades y las relaciones son igual de feroces y profundas. Recordaré y atesoraré estos recuerdos y los volveré a visitar a menudo. Me siento como la persona más afortunada del mundo», insistió.

Por su parte, los Buccaneers agradecieron a Brady por su papel en el equipo. En su cuenta de Twitter, el equipo publicó: «Por siempre una parte de la historia de los Buccaneers. Gracias por todo, Tom Brady».

La carrera de Tom Brady

Durante su carrera de más de dos décadas, Brady ganó siete títulos de Super Bowl: seis con los Patriots de Nueva Inglaterra y uno con los Buccaneers.

Brady se retira como el No. 1 de todos los tiempos de la NFL en yardas aéreas (84.520), pases de touchdown (624), pases completos (7.263), victorias en la temporada regular (243), victorias en los playoffs (35), por citar algunos de los récords que logró en su carrera.

Sin embargo, su inicio fue un poco más difícil. Brady fue seleccionado en el puesto 199 en la sexta ronda del Draft de la NFL de 2000 por los Patriots y no estaba destinado a ser el mariscal de campo titular. Los Patriots ya tenían al tres veces seleccionado al Pro Bowl, Drew Bledsoe.

El Boston Herald informó en su momento que el entrenador de los Patriots, Bill Belichick, dijo que el equipo eligió a Brady porque era el jugador mejor calificado que aún estaba disponible en la sexta ronda. Brady terminó pasando 20 temporadas en el equipo, con el que ganó seis títulos de Super Bowl.

En el 2020, el jugador dejó a los Patriots y firmó con los Buccaneers de Tampa Bay, llevándolos a ganar el Super Bowl en su primera de dos temporadas.

Con la victoria del Super Bowl con Tampa Bay, Brady se unió a Peyton Manning como los únicos mariscales de campo titulares en la historia de la NFL en ganar un Super Bowl con varios equipos.

Brady es el primer mariscal de campo en la historia de la liga que ha llevado a su equipo a lograr siete victorias en el Super Bowl. Superó a Terry Bradshaw (cuatro) y Joe Montana (cuatro). Las 10 apariciones de Brady en el Super Bowl son más de lo que tiene cualquier otra franquicia en la era del Super Bowl.

En su última temporada, Brady lideró la liga en yardas aéreas (5.316) y touchdowns(43) y ganó una selección número 15 de Pro Bowl, la mejor de la NFL.