Agentes de Seguridad Nacional de EE.UU. acompañan operativo contra red de trata

Una estructura de trata de personas, es el objetivo de las fuerzas de seguridad con el apoyo de personal del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

Luego de los compromisos adquiridos ayer por los Ministros del Interior del Triángulo Norte, con el titular de Seguridad Nacional de EE.UU., Kevin MacAleenan, PNC y MP realizan hoy 14 allanamientos en 4 departamentos en la operación «Mérida».



Se trata de Guatemala, Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango y Jalapa, en donde se busca capturar a por lo menos 10 personas; entre ellas, un hondureño.

Los señalados cobrarían de 10 mil a 12 mil dólares, para trasladar a personas ilegalmente hacia EE.UU. La líder de la red, según las autoridades, es una mujer.

Today’s Northern Triangle Ministerial meeting in Guatemala underscores our shared commitment and continued engagement to increasing security in the region. pic.twitter.com/Cmqf0c2ICy

— Acting Sec. Kevin McAleenan (@DHSMcAleenan) 29 de mayo de 2019