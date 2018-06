Ser o no ser madre

Lejos de entrar a cuestionar las razones esgrimidas, que en todo caso son válidas, simplemente he de decir que en ningún momento de mi vida me imaginé en ese escenario: el de no tener hijos. Quizá porque provengo de una familia tradicional, chapada a la antigua, que le dicen, donde siempre los discursos giraban alrededor de: algún día van a saber qué es tener hijos y me van a comprender.

Era algo así como la evolución de un ser animado que nace, crece, se reproduce y muere. Además, estaba latente el modelo de la familia con papá, mamá e hijos, estoy segura que eso influyó bastante en mi inconsciente y por esa razón jamás me vi a futuro sin una pareja, sin un hogar y sin hijos. Quizá si hubiese sido rebelde, otra sería mi vida a estas alturas.

Con más de cuarenta años de vida y dos hijos, entiendo a las que por decisión no quieren ser madres pues confieso que es lo más difícil que he vivido, todavía estoy trabajando para ver si obtengo una maestría o doctorado de mamá o algo similar con mi pequeño de dos años. Se trata de una especialización en donde todo gira alrededor del amor, la paciencia, salud y sabiduría.

Hace un par de semanas fui a un baby shower y entre los mensajes para los nuevos papás, hubo el de un padre de dos niñas que dijo: vendrán días y noches difíciles pero serán recompensadas con una sonrisa. Sí, esa, la más sincera que alguien pueda recibir.

Amor del bueno

En la vida una puede conocer el amor de madre, de un padre, un hermano, esposo, abuelito, tío, etc., pero el amor hacia un hijo es decisión propia si se quiere conocer. Al momento de formar una familia nadie garantiza estabilidad con la pareja, hasta se puede ir, a diferencia de un hijo que aunque más adelante emprenda el vuelo, la conexión será hasta el final.

No sé cómo serán mis años en la vejez y si voy a poder vivirlos, pero empiezo a alimentarme y ejercitarme para que no sean tan malos. Sobre todo porque quiero ver crecer a mis hijos, felices, convertidos en buenas personas, aportando para el bien.

Si quieren que me hagan abuela, si no, no pasa nada. Espero no convertirme en esas viejitas que siempre preguntan a las parejas ¿y para cuándo los hijos?

Comentarios

comentarios